Torrone per le spose: Santa Caterina inaugura il calendario feste di Natale

Il 25 novembre si celebra Santa Caterina d'Alessandria - Vergine e martire. In Romagna, soprattutto a Forlì e a Ravenna, Santa Caterina un tempo riceveva i maggiori tributi. Oltre ai torroni, i pasticcieri preparavano dei cioccolatini a forma di campana. Ma i dolci più tipici del 25 novembre sono i biscottini di pasta frolla, ricoperti da una glassa di zucchero o cioccolato, a forma di galletto o a forma antropomorfa, le cosiddette ‘caterine’. I galletti venivano regalati ai maschietti, mentre le ‘caterine’ alle bambine. Nella città mercuriale la Fiera di Santa Caterina, che si svolge al Quartiere Schiavonia - San Biagio e inaugura il calendario delle iniziative dedicate alle festività natalizie.

La tradizione forlivese inoltre vuole che in questa occasione i mariti donino un buon torrone artigianale alle proprie spose. Per tutta la giornata in Piazza Don Garbin oltre a torrone, dolciumi e caramelle, trovate articoli da regalo, giochi e prodotti alimentari proposti da una quarantina di bancarelle in un dolce clima di festa. Appuntamento a lunedì nel piazzale antistante la Chiesa di San Biagio, meteo permettendo, perché "Par Santa Catarena o che neva o che brena o che tira la curena o che fa la paciarena". Alla chiesa di San Biagio sono previste anche diverse messe, che saranno celebrate alle 8, 9, 10, 11, 16 e 18.30, mentre alle 17.30 ci sarà la recita del rosario e dei vespri. All'esterno saranno allestiti anche una pesca di beneficenza a sostegno delle opere parrocchiali e un mercatino a sostegno delle opere missionarie salesiane.