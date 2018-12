Tosco-Romagnola ghiacciata, scuolabus in difficoltà: interviene in soccorso la PolStrada

Termometri in picchiata fino a -10°C nel cuore della nottata tra lunedì e martedì nell'entroterra. E anche quella in arrivo si annuncia una notte di ghiaccio. Gli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, sono intervenuti martedì mattina a Bocconi per soccorrere uno scuolabus in difficoltà. La Statale 67 Tosco-Romagnola è risultata ghiacciata in molti punti, motivo per il quale si è reso necessario un nuovo intervento dei mezzi spargisale che hanno operato anche di notte.