Tour dello Spungone, alla scoperta della storia e dell’enogastronomia del territorio: il sindaco di Predappio "guida" per un giorno

Guida turistica d'eccezione per la delegazione di giornalisti che, coinvolti nel tour per la Romagna sulle tracce dello Spungone, sabato sono stati accolti dal sindaco di Predappio, Roberto Canali. Il primo cittadino ha accompagnato la delegazione stampa ai luoghi più caratteristici e storici della cittadina prima di condurli a Predappio Alta per una visita alle grotte della solfatara, dove peraltro sono stoccate, in attesa di tornare alla luce il mese prossimo, 5 quintali di forme di pecorino.

Geologia, cultura ed enogastronomia sono stati quindi, i punti cardine della visita organizzata per la Romagna alla scoperta di quei luoghi attraversati dallo Spungone, pietra arenaria calcarea con stratificazioni e depositi minerali e fossili, ampiamente impiegata nella tradizione, anche in edilizia, che offre alle produzioni vitivinicole di questi territori caratteristiche organolettiche originali e senza paragoni. Nella frazione di Predappio Alta ad accogliere gli esperti dell’informazione anche Alessandro Nicolucci dell’omonima e nota fattoria che ha ospitato la delegazione proponendo una degustazione delle sue produzioni e guidato i giornalisti in un tour alla cantina.

La giornata di visita si è conclusa con un incontro alla Vecia Cantena d’la Prè dove Barbara Lucchi e Riccardo Menghi hanno presentato diversi piatti tipici del territorio e raccontato le tradizionali produzioni del territorio predappiese. "Questo è un evento molto importante, un progetto molto sentito perché finalmente abbiamo l’occasione di fare squadra e fare gruppo - commenta il sindaco di Predappio -. Mi è capitato di dire spesso in quest’ultimo periodo che l’unione con gli altri Comuni fa la forza e la forza deve essere quella di promuovere il nostro territorio. Abbiamo delle peculiarità che altri non hanno, perciò dobbiamo essere ancora più bravi a farli conoscere e farli apprezzare".