"Toys4All", tanta generosità: donati giochi alle case famiglie

Il quartiere Romiti, insieme al gruppo sportivo di basket Tigers Forlì, ha consegnato i numerosi giocattoli raccolti nella iniziativa "Toys4All". Tali sono stati donati alle due case famiglia di Forlì e alla casa famiglia di Galeata. Dal quartiere e dai Tigers un ringraziamento "di cuore a tutti coloro che hanno collaborato affinchè l'iniziativa sia riuscita nel migliore dei modi". "Aiutare chi ha bisogno aiuta crescere!" è stato il motto dell'iniziativa che si è conclusa il 15 marzo. I giochi sono stati raccolti nella Sala Polifunzionale del Quartiere Romiti in via Locchi 9 (con entrata anche da via Martiri delle Foibe), il negozio di abbigliamento Cloè in Viale Bologna 34, la cartolibreria CartaGio' in Via Sapinia 6/A e la cartolibreria Block Notes in Via Sapinia 3.