Tra Forlimpopoli e Ravenna un corso di aggiornamento per docenti di elementari e medie

Fondazione Parco Archeologico di Classe, Fondazione RavennAntica, Museo Archeologico Civico "T. Aldini", Comune di Forlimpopoli e Istituto Comprensivo Rosetti di Forlimpopoli hanno organizzato un corso di aggiornamento per docenti di scuole elementari e medie per l'anno scolastico 2019-2020. Sono previsti quattro incontri nel mese di settembre, articolati tra Forlimpopoli e Ravenna, con l'intervento di relatori di rilievo.

"Il corso - viene spiegato - ha la finalità di offrire agli insegnanti gli strumenti di base per la conoscenza del territorio, favorire la collaborazione Scuola-Museo, incentivare il contatto con il patrimonio culturale per far sviluppare agli alunni le proprie attitudini, attraverso proposte ed esperienze formative e di approfondimento, con l'obiettivo di promuovere la conoscenza del ricco patrimonio archeologico, artistico e storico di Forlimpopoli e Ravenna".

Il programma

Venerdì 6 settembre, dalle 15.30 alle 18.30, nella sala del consiglio del Comune di Forlimpopoli, ci sarà un incontro con Annalisa Pozzi dal titolo "Dalle fonti scritte alle testimonianze archeologiche: la Romagna tra Umbri, Etruschi e Piceni", mentre il professor Giuseppe Lepore argomenterà su "L’ager di età romana: tra gestione agricola, attività produttive e aree di necropoli". Sabato 7 settembre, dalle 10 alle 12, è in programma una visita guidata al Museo Archeologico Civico “T. Aldini” di Forlimpopoli;

Vnerdì 13 settembre nuovo incontro alla sala del consiglio del comune di Forlimpopoli: dalle ore 15.30 alle ore 18.30, Giovanna Montevecchi terrà un lezione su "Vivere in città: abitudini quotidiane, arredi e spazi domestici", mentre il professor Enrico Cirelli su "Ravenna nell’Alto Medioevo, dall’età imperiale, all’esarcato e al regno longobardo". Sabato 14 settembre alle 10 è programmata una visita guidata alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe, mentre alle 11 una visita guidata al Museo Classis Ravenna, a Classe. Il corso prevede l’assegnazione di un attestato per chi ha partecipato almeno al 75% delle ore. Le iscrizioni per i 100 posti disponibili sono aperte fino al 3 settembre (telefono 0543 748071, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, mail didattica@maforlimpopoli.it).