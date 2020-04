Tra live e appuntamenti internazionali continua l'attività online della Scuola di Musica Popolare

In questo momento monopolizzato dall'emergenza Coronavirus non si fermano le attività online della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli che in questi giorni di confinamento ha prodotto una serie di interviste dirette online con i propri insegnanti per farli conoscere, tanto quanto insegnanti quanto musicisti a tutti tondo, e per dare la possibilità al pubblico di conoscere la scuola e il suo mondo.

Ci sono tanti appuntamenti nel weekend. Sabato 25 aprile alle 15:00 verrà trasmesso sulla pagina Facebook della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli uno speciale 25 aprile con musiche live curate da Fabio Briganti e Marie Rascoussier.

Sempre sabato 25 aprile ma alle 20:30 andrà online l’ultimo incontro Live from Home con gli Insegnanti della scuola. Sotto i riflettori Luisa Cottifogli, docente di Canto e cantante di fama nazionale.

Domenica 26 aprile la Scuola di Musica Popolare aderisce, grazie alla partecipazione di diversi suoi insegnanti, al momento più internazionale del week end: la Giornata Mondiale della Nyckelharpa. La nyckelharpa è un cordofono ad arco dotato di una tastiera che, agendo sulle corde, ne modifica l’intonazione. Le corde di risonanza di cui è dotata contribuiscono a generarne l’originale suono.