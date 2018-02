Pioggia abbondante e scioglimento delle nevi: la tracimazione della diga diventa "rabbiosa" e spettacolare

La diga di Ridracoli si è svegliata domenica mattina con una fortissima tracimazione. Il "gigante" della Val Bidente sta regalando un autentico spettacolo: l'accelerato scioglimento delle nevi, per effetto del temporaneo innalzamento termico, e le forti piogge, hanno riportato il volume della diga oltre i 33 milioni di metri cubi. E così l'acqua ha trovato libero sfogo dalle otto feritorie presenti, sfogandosi nelle acque del fiume Bidente dopo un volo di ben 103 metri. Un evento possibile da seguire da vicino grazie all'apertura dell'invaso dalle 10 alle 17. La tracimazione, la seconda in quindici giorni dopo quella sotto la neve del 3 febbraio, è un evento positivo poiché avere un livello alto di acqua prima della primavera significa tranquillità e risorse idriche abbondanti per affrontare il periodi più caldi e secchi dell'anno.

LA DIGA TRACIMA: ECCO IL VIDEO SPETTACOLO

Inoltre, fra i benefici che il grande invaso produce sul territorio, c’è anche il cosiddetto “effetto laminazione”: il bacino di Ridracoli raccoglie e controlla buona parte delle acque che si concentrano nel territorio, contribuendo a limitare infiltrazioni, smottamenti e tutti quei fenomeni negativi che in altre parti d’Italia si verificano sempre più spesso in conseguenza di abbondanti precipitazioni. Il surplus d'acqua non viene sprecato: infatti finisce nel Bidente, dove sarebbe finito naturalmente anche se non ci fosse stata la diga. E anche il potabilizzatore ha una portata massima in ingresso oltre alla quale non può più "accogliere" altra acqua.