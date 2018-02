La diga tracima, ma l'invaso è chiuso: "L'apertura straordinaria non è una cosa semplice"

Mentre la diga di Ridracoli continua a tracimare con vigore, sono tantissimi i cittadini, forlivesi e non, che si chiedono i motivi per i quali il "Gigante della Romagna" attualmente non sia accessibile al pubblico, dovendo attendere l'apertura ufficiale del 4 marzo. Spiegano dalla direzione: "L'apertura straordinaria non è una cosa semplice. Vi sono infatti una serie di procedure da mettere in atto e non basta di certo "spargere un po' di sale" e fare due panini (riferimento ad una segnalazione pubblicata su ForlìToday, ndr)".

Viene inoltre comunicato che "a chiunque l'abbia chiesto, è stato detto del passaggio pedonale lasciato aperto così come alle tante persone che ci hanno scritto e chiamato è stato detto che avrebbero trovato il cancello chiuso. Bastava una telefonata, una richiesta di informazioni preventiva, o accedere alle pagine Facebook e ai siti web per trovare questa indicazione".

Dalla diga informano inoltre che "un'apertura straordinaria non avrà più di uno o due giorni di preavviso (ci sono molti fattori che influiscono), quindi ribadiamo che l'apertura ufficiale è prevista per il 4 marzo. In caso di aperture straordinarie sicuramento lo scriveremo sia sulle pagine Facebook che sui siti di nostra competenza (non siamo responsabili di pagine amatoriali e siti non ufficiali). Per informazioni è possibile contattare il numero 0543 917912". Intanto la diga continua a tracimare, con le acque a riversarsi fragorosamente sul Bidente all’altezza del Mulino della Teresona.