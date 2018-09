Tragedia all'ospedale: muore nello schianto al suolo dopo un volo dalla torre del Morgagni

Un volo nel vuoto da un piano alto della parte nuova dell’ospedale Morgagni-Pierantoni, con lo schianto al suolo all’interno di un “fosso” che costeggia la struttura ospedaliera a servizio dei semi-interrati, non ha dato scampo ad una persona, morta nella serata di mercoledì nell’area dell’ospedale pubblico di Vecchiazzano. La caduta, probabilmente un suicidio secondo le prime ipotesi, è avvenuta intorno alle 19 di mercoledì sera, nell’area di cortile tra i padiglioni Vallisneri e Morgagni, molto vicino al ponticello frequentato ogni giorno da migliaia di persone che porta all’accesso posteriore al Morgagni, sul lato del bar. Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, giunti dal vicino Pronto Soccorso, ma per a persona deceduta non c’era più niente da fare. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire quanto accaduto.

Ulteriori informazioni in seguito