Tragedia nel cantiere, colpito da un infarto sull'impalcatura: muore un 65enne

Tragedia nell'ultimo giorno del 2019, un uomo di 65 anni è morto mentre stava effettuando dei lavori di ristrutturazione nella palazzina in cui viveva insieme alla moglie. Leardo Betulla si trovava su un'impalcatura quando è stato colpito da un infarto che si è rivelato fatale. L'uomo, che si trovava insieme al titolare del cantiere, è finito a terra da un'altezza di circa due metri, battendo ancha la testa.

E' successo intorno alle 16 del 31 dicembre in via Quarantola a Forlì. Immediati sono scattati i soccorsi con gli operatori del 118 che hanno provato, inutilmente, a rianimare il 65enne. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di San Martino in Strada e il personale della medicina del lavoro. Il magistrato di turno ha disposto accertamenti sullo stato del cantiere per verificare eventuali irregolarità.