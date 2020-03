Trasporti pubblici, nuove misure di sicurezza a bordo degli autobus

Start Romagna ha aggiornato le misure straordinarie riguardanti l’utilizzo dei mezzi. L'azienda informa che "sono presenti comunicazioni a bordo per il rispetto della distanza richiesta dalle disposizioni nazionali". Inoltre è inibita la salita-discesa dei mezzi dalla porta anteriore; è sospesa l’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti. Viene ulteriormente delimitata, non più con sole indicazioni ma con barriera fisica, la distanza richiesta dal conducente, coerentemente con le disposizioni nazionali, mediante stesura di nastro bianco/rosso posizionato trasversalmente nel corridoio.

E' stato disposto il posizionamento di cartelli visibili per il rispetto delle distanze. Inoltre è prescritto all’utenza la validazione del titolo di viaggio a bordo, laddove possibile. Resta l’incentivo all’acquisto dei titoli di viaggio attraverso i canali digitali. "In particolare, prosegue nei doverosi ambiti il confronto con le organizzazioni sindacali e con gli Rls, anche per identificare le misure più idonee per la salute e la sicurezza dei lavoratori", informa l'azienda.

