Anzichè attrezzi c'era l'uva: il carico è abusivo, la multa è una stangata

Alla guida di un autocarro di un'azienda che si occupa di lavori stradali ed edili trasportava dell'uva. Nella rete degli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, impegnati in controlli sul trasporto merci, è finito un romeno di 26 anni, dipendente dell'azienda. L'uomo è stato fermato nel tardo pomeriggio di giovedì lungo la Provinciale 60, a Forlimpopoli, all'altezza dell'incrocio con la via Emilia.

Da un controllo approfondito è emerso che era in atto un trasporto abusivo di uva in quanto la licenza della ditta conto proprio non annoverava tale merce fra quelle trasportabili. Il proprietario del mezzo, un bertinorese di 76 anni, titolare della licenza, è stato sanzionato di 4130 euro, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi. Sempre giovedì sono stati sanzionati per sovraccarico due autocarri che trasportavano uva.