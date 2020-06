Trasporto pubblico, i lavoratori incrociano le braccia: "Prioritaria la tutela della salute"

L’Unione Sindacale di Base (USB) aderisce allo sciopero nazionale di quattro ore del settore trasporto pubblico locale indetto da USB Lavoro per la giornata di giovedì 18 giugno 2020. Alla base dello sciopero, come comunicato dal sindacato, "la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della collettività nella fase 2, l’assenza di misure a sostegno dei lavoratori del Tpl varate dal Governo e la ri-pubblicizzazione dei servizi essenziali".

Per gli impiegati lo scioperò sarà a fine turno, così come per il personale amministrativo, il personale di terra, di officina e lavaggio, nel rispetto delle norme vigenti e con la salvaguardia dei servizi minimi essenziali; per il personale viaggiante, invece, lo sciperò sarà dalle 17:00 alle 21:00. In questa fascia oraria non sarà garantito il normale svolgimento dei servizi del trasporto pubblico locale. Lo svolgimento dello sciopero avverrà ai sensi della Legge 12.06.1990 n. 146 e successive modifiche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad analoga precedente iniziativa di sciopero nazionale Usb di 4 ore del 17 maggio 2019, l’adesione allo sciopero era risultata del 13,22% per il bacino di Forlì-Cesena, del 19,70% per il bacino di Ravenna e del 4,41% per il bacino di Rimini.