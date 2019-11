Trasporto pubblico, lavoratori in subbuglio: "Tante questioni irrisolte". Arriva lo sciopero

I sindacati Usb Lavoro Privato, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal sottolineano "i problemi che i lavoratori del trasporto pubblico di Forlì-Cesena pongono all'attenzione dell’azienda Start Romagna e degli enti locali, su diverse questioni".

Vengono sottolineati "tempi di percorrenza e velocità commerciale, sovraccarico passeggeri sia nel servizio urbano, suburbano e extraurbano, fermate dei bus spesso non in sicurezza, viabilità non idonea in numerose tratte, esternalizzazioni di chilometri. percorsi, di manovre e di verifica titoli di viaggio, mancanza di controlli a bordo e scarsa sicurezza per gli autisti, trasporto disabili in condizioni non idonee, mancata applicazione accordi vigenti nel bacino, gestione del servizio con personale sotto organico, mancata fruizione delle ferie come da accordi Start Romagna, sovraccarico degli straordinari, turni di lavoro pesanti per il personale viaggiante, livello di stress in innalzamento, procedure disciplinari anomale".

Ma anche, proseguono i sindacati, la questione del "Metromare (ex TRC), dove a tutt’oggi non è ben chiaro quale sarà il soggetto affidatario e gestore del servizio medesimo, non è ancora reso noto quale sarà o quali saranno i soggetti che copriranno i costi del servizio e tutto questo , nel caso di gestione da parte di Start Romagna s.p.a. si ripercuoterà inevitabilmente e con probabile grave dissesto economico su tutta l’azienda e su tutti i territori interessati, gravando sul futuro di tutti i lavoratori del comparto".

"Il silenzio assordante degli enti locali del territorio sulle problematiche in questione nonostante siano a conoscenza delle stesse ci impongono una prima azione di sciopero di 4 ore per tutto il territorio Forlì-Cesena per il giorno 18 novembre dalle 17 alle 21, personale viaggiante e biglietterie, per il restante personale ultime 4 ore del turno", viene concluso.