Trasporto pubblico, partono le "linee del mare": scatta il servizio estivo di Start Romagna

Da domenica 7 giugno entrerà in vigore sull’intero bacino di Forlì-Cesena il servizio estivo del trasporto pubblico locale. A partire da tale data vengono attivate le “linee del mare” e vengono riattivati i regolari servizi delle linee urbane di Cesenatico (linee 1, 2 e 3). I nuovi orari sono consultabili sul sito www.startromagna.it, da dove è possibile scaricare il libretto.

Le linee urbane 2-3 e 4 di Forlì e le linee 4 e 5 di Cesena subiranno delle deviazioni rispetto al normale percorso. Start Romagna sta provvedendo a notificare ai passeggeri i cambiamenti attraverso comunicazioni alle fermate. Si raccomanda alla clientela di fare attenzione alle date di validità degli orari esposti.

I mezzi di Start Romagna vengono sanificati e igienizzati quotidianamente per offrire ai passeggeri la garanzia di spostarsi in piena sicurezza.

Abbonamenti under 26: parte l'estensione estiva

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Contemporaneamente all’entrata in vigore del servizio estivo scatterà anche l’estensione degli abbonamenti Under 26 rilasciati per l’anno scolastico 2019 - 2020 e validi sulle reti urbane di Forlì, Cesenatico e su tutti i percorsi extraurbani della rete del Bacino di Forlì-Cesena. Dal 6 giugno al 31 agosto i possessori potranno viaggiare liberamente su tutta la rete Start Romagna dei bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. L’estensione non è valida sulle linee dei vettori privati. Se l’abbonamento ha scadenza prima del 31 agosto, l’estensione terminerà con la scadenza.