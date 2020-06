Si ribalta col trattore mentre lavora la terra: paura per un anziano agricoltore

Si è ribaltato col trattore mentre stava lavorando la terra. Incidente agricolo nella prima mattinata di martedì - intorno alle 9 - a Bertinoro, in via Bisogna. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi di legge, il ferito, 80enne, stava arando il terreno agricolo, quando improvvisamente si è ribaltato con la moto-zappatrice, procurandosi una lesione alla gamba destra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza, l'auto col medico a bordo e l'elimedica decollata da Ravenna per accelerare le operazioni di soccorso.

L'anziano, che non ha mai perso conoscenza, è stato trasportato al trauma center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena per esser sottoposto ad un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita.

Foto di repertorio