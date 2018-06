Col trattore in tangenziale, andava a comandare... completamente ubriaco

Col trattore in tangenziale andava a comandare... ubriaco. Lo scorso fine settimana, a seguito di una segnalazione, è stato intercettata da una pattuglia della Polizia Municipale del Presidio di Forlì, una macchina agricola di grosse dimensioni che percorreva la tangenziale nonostante il divieto per tale categoria di veicoli. Il mezzo è stato fermato dalla pattuglia e dal controllo che ne è scaturito è emerso che il conducente, un 45enne forlivese, è risultato positivo all'alcoltest. La percentuale di alcool nel sangue era 4 volte superiore al limite consentito di 0,50 gr/litro. Le conseguenze sono pesantissime: oltre al deferimento all'Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, il mezzo è stato posto sotto sequestro. L'uomo rischia l'arresto da sei mesi ad un anno oltre all'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

La patente, ritirata immediatamente dagli agenti, potrà essere sospesa dal Prefetto per un periodo che va da uno a due anni.