Tre pullman in partenza da Forlì per la manifestazione dei pensionati a Roma

Anche da Forlì partono tre pullman per la manifestazione nazionale dei sindacati. In totale si prevedono circa tremila pensionati a Roma dell'Emilia-Romagna per la manifestazione nazionale organizzata dai sindacati di Cgil, Cisl e Uil SPI-FNP-UILP, l'1 giugno a Roma, in Piazza San Giovanni. “Dateci retta” è la richiesta al centro della manifestazione, “abbiamo 16 milioni di buoni motivi”, tanti quanti sono i pensionati nel nostro Paese.

Scrivono in una nota: “Rivendichiamo la tutela delle pensioni, a partire dalla certezza della perequazione annuale fino alla estensione della 14esima; una legge sulla non autosufficienza, per definire livelli essenziali di assistenza e rispondere ai bisogni di milioni di persone; un finanziamento adeguato del Fondo Sanità, per garantire il diritto a curarsi in ogni parte del Paese; una riduzione delle tasse sulle pensioni, in Italia le più alte d'Europa. Appuntamento in Piazza San Giovanni, alle ore 10 del 1° giugno: in tanti dall'Emilia Romagna”.