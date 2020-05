Tredozio, grazie alla solidarietà dei cittadini estesi i buoni alimentari per tutto maggio

La Società di Mutuo Soccorso, composta da 330 tredoziesi, ha raccolto circa 2500 euro permettendo all'amministrazione comunale, insieme alla donazione dell’associazione dilettantistica Modigliana Calcio e di altri privati cittadini, di estendere i buoni alimentari per tutto il mese di maggio. "La solidarietà è il motore della società civile, in particolare in momenti di grande difficoltà come quelli che abbiamo vissuto in questi mesi a causa della pandemia - afferma il sindaco di Tredozio, Simona Vietina -. La comunità dei miei concittadini si è comportata in modo encomiabile, con importanti donazioni a sostegno dei buoni alimentari".

Prosegue il primo cittadino: "Grazie all’impegno di tutta la comunità, per otto settimane abbiamo garantito a diverse famiglie un supporto importante in una situazione di estrema difficoltà economica. Il mio ringraziamento come cittadina e come sindaco di Tredozio, poi, va a tutte le associazioni, a partire dalla Protezione Civile, che hanno sostenuto il comune in tutte le attività permettendoo di consegnare a domicilio i beni di prima necessità, in particolar modo alle persone più a rischio affinché potessero rimanere in casa senza neppur dover uscire per gli approvvigionamenti".