"Tredozio plastic free", il sindaco Vietina: "Iniziativa concreta ed educativa"

Sotto l'albero di Natale gli alunni delle scuole elementari di Tredozio trovano anche una borraccia tutta per loro. Anche a Tredozio, infatti, è arrivato Verde Aqua, il progetto per la sensibilizzazione sui temi dell'acqua pubblica e del plastic free. Sabato mattina agli alunni delle elementari sono state consegnate le borracce metalliche, mentre nel plesso è stato installato un erogatore per poterle riempire durante la giornata. Alla consegna delle borracce hanno partecipato il sindaco Simona Vietina e il presidente di Unica Reti Stefano Bellavista, che hanno illustrato lo spirito di "Tredozio plastic free".

"E' un'iniziativa concreta per diminuire l'utilizzo delle bottigliette di plastica monouso - osserva il sindaco Vietina - ma soprattutto è un'iniziativa che punta sull'educazione e sulla sensibilizzazione, partendo proprio dai bambini, dalle giovani generazioni, che avranno il compito di sollecitare anche noi 'grandi' ad adottare buone abitudini rispettose dell'ambiente. Comportamenti sostenibili non sono più rinviabili e attorno ad azioni virtuose, per l'ambiente e per la società, è possibile costruire anche anche tante nuove iniziative economiche, occasioni di crescita e sviluppo. Dobbiamo impegnarci in prima persona per rispettare e far rispettare l'ambiente, ognuno di noi può fare la differenza nei comportamenti quotidiani".