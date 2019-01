Galeata parteciperà al Treno della Memoria: il viaggio di Eleonora nei luoghi della Shoah

Anche quest'anno, per la decima edizione consecutiva, il Comune di Galeata parteciperà al Treno della Memoria. "Galeata - spiega il sindaco Elisa Deo - vuole continuare ad investire sulla costruzione di una rinnovata coscienza che sia fortemente improntata sui valori della non violenza, della tolleranza e più in generale sul rispetto della dignità umana. In questo ambito, al di là degli appuntamenti celebrativi, c'è bisogno di svolgere un lavoro organico e costante, un lavoro che non può essere circoscritto ai singoli comparti, ma che deve coinvolgere attivamente scuole, istituzioni e cittadini".

"L'impegno dell' amministrazione non verrà mai meno ed è molto felice di aver sostenuto anche per il 2019 il progetto di Eleonora Nanni, studentessa al IV anno dell'ITIS G.Marconi, che partirà il 31 gennaio per Cracovia e visiterà Auschwitz, Birkenau ed i luoghi della Shoa - conclude il primo cittadino -. Fornire attraverso la conoscenza gli strumenti per scegliere è il senso più profondo del viaggio, perché la memoria ci guidi nel presente e come dice Primo Levi ci faccia prendere posizione ed uscire dal pericolo della "zona grigia", per essere pronti a riconoscere che ogni tempo ha il suo fascismo".