Una corsa tutti assieme per mettere da parte le differenze: prima prova del trofeo Artusiano

Si è svolta sabato la prima di quattro corse del Trofeo artusiano che si svolgeranno lungo tutto il 2018 riservato agli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “E.Rosetti” di Forlimpopoli frequentanti le classi dalla prima elementare alla terza media. La corsa campestre svoltasi nell’area esterna del plesso scolastico di Via Crocette, 34, ha visto l’adesione di oltre 600 studenti, suddivisi tra fasce d’età e sesso. Il Progetto organizzato dall’ASD Polisportiva Azzurra e promossa dal Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Forlimpopoli, ha come unico scopo quello di sensibilizzare i bambini e ragazzi sulle problematiche inerenti il bullismo, l'integrazione razziale, l'integrazione sociale (fisico e familiare) e valorizzare principi come la legalità e un sano stile di vita.

Ogni singolo studente potrà scegliere di partecipare anche individualmente a tutte le corse nella propria categoria di appartenenza (500m, 1000m e 1500m), ma il progetto vuole essere incentrato, in sinergia con gli insegnanti di educazione fisica, professori, maestri e genitori, ad una partecipazione di classe, soprattutto rispetto alle classi che abbiano avuti episodi spiacevoli di bullismo e discriminazione, abbiano studenti stranieri poco integrati, diversamente abili al fine di provare ad ottenere un risultato di squadra e di fornire ai ragazzi (e loro familiari), attraverso la corsa, uno strumento per nuove amicizie e testimonianza di sano e miglior stile di vita.

Il pluricampione paraolimpico non vedente assoluto Loris Cappanna ha corso e correrà assieme alla sua associazione APS “Non ho paura del buio” con gli studenti disabili. Recita una nota: "Vogliamo dire a tutti quanti che la diversità non fa paura! Fa paura il fatto che venga usata come pretesto per l’illegalità o per fare violenza". Alla fine di ogni corsa disputata ogni partecipante riceverà un premio in natura alimentare, gadget o coupon da utilizzare nei locali o manifestazioni della città. In occasione dell’ultima gara disputata si effettueranno anche le premiazioni finali sia individuali che di classe del Trofeo. Le classi che si saranno distinte per impegno, meriti ed adesioni saranno premiate ricevendo anche un buono di 500 euro da spendere in gite e laboratori. Prossimo appuntamento, corsa sterrata non competitiva, Parco urbano “Luciano Lama” mercoledì 28 giugno alle 18 (ritrovo presso piazzetta con fontana Via Marconi, partenza gare 18.30) in occasione della Festa Artusiana.