Troppo caldo: il ghiaccio della pista di pattinaggio di Forlì si scioglie

La pista di pattinaggio trasformata in un piccolo laghetto. Colpa di uno scenario atmosferico, che a pochi giorni dal Natale è tutt'altro che invernale. Il vento caldo ha fatto schizzare sabato le temperature oltre i 18 gradi, facendo sciogliere tutto il ghiaccio della struttura allestita in Piazza Saffi accanto all'albero di Natale. Con queste temperature, assicurare la formazione del ghiaccio sarà difficile e probabilmente bisognerà attendere qualche giorno. In attesa che l'inverno mostri il suo lato più pungente.