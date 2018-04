Trova la morte sui binari, forti disagi per i viaggiatori sui treni

Tragedia sui binari martedì pomeriggio a Santarcangelo di Romagna. Il dramma si è consumato intorno alle 16. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della persona, ancora da identificare. La dinamica dei fatti è al vaglio alle forze dell'ordine, che hanno proceduto agli accertamenti giudiziari del caso. Ma si propende per l'insano gesto. Gli effetti sulla circolazione ferroviaria, specialmente quella locale, si sono fatti sentire, e non sono mancati i disagi per i pendolari.

Ritardi

Dopo un'iniziale sospensione del traffico ferroviario, è stata attivata una circolazione a senso unico alternato su un solo binario, con i convogli che hanno accumulato ritardi fino a 50 minuti su tutta la linea romagnola. In mattinata diversi convogli avevano accumulato notevoli ritardi per la presenza di un telone sulla linea di alimentazione elettrica dei treni, tra Cesena e Villa Selva. La circolazione, che ha subìto ritardi fino a 40 minuti, era tornata alla normalità poco dopo le 14 non appena il telo è stato rimosso.