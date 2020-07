Trova la sua bici rubata in vendita online: appuntamento "trappola" per il ricettatore

Riconosce la sua bicicletta messa in vendita su un social network e stana il ricettatore. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Forlì hanno denunciato a piede libero un 19enne di nazionalità romena. L'attività investigativa dell'Arma è iniziata a seguito della segnalazione del proprietario della bicicletta, che aveva riconosciuto il proprio mezzo messo in vendita su Facebook. E' stato concordato col venditore un appuntamento per la vendita del velocipide, ma all'appuntamento si sono presentati gli uomini dell'Arma: il ragazzo è stato deferito all'autorità giudiziaria, mentre il legittimo proprietario è rientrato in possesso della sua bici.

