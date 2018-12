Trova un bancomat col codice e fa prelievi a scrocco: 21enne finisce nei guai

I Carabinieri di Tredozio hanno denunciato in stato di libertà per indebito utilizzo di carta bancomat un ventunenne del luogo. In particolare, i primi di dicembre una persona di Tredozio ha smarrito il proprio bancomat insieme al codice segreto. Con la tessera smarrita sono state eseguite due operazioni di prelievo fraudolento per un importo di 500 euro. Le indagini condotte dai militari hanno consentito di individuare l’autore del reato in un giovane del luogo che è stato denunciato in stato di libertà.