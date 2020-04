Trova un portafogli con 800 euro e lo consegna ai carabinieri

Ha trovato per strada un portafogli con all’interno 800 euro e i documenti della proprietaria e ha consegnato tutto ai carabinieri. Un bellissimo gesto di onestà, soprattutto in questa fase di emergenza sanitaria da coronavirus, quello di una cittadina forlivese, che nel fine settimana si è presentata alla caserma di Forlì per consegnare il portafogli. Ha raccontato all'Arma dove ha trovato l'oggetto, permettendo la restituzione alla titolare.

