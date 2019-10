Trovato a spasso con un grosso paio di forbici. Un 54enne finisce nei guai

I Carabinieri di Ronco hanno denunciato in stato di libertà per "porto di armi ed oggetti atti ad offendere", un operaio marocchino 54enne, già noto alle forze dell'ordine. Durante un controllo svolto domenica notte, è stato trovato in possesso di un paio di forbici della lunghezza complessiva di 24 centimetri che sono state sequestrate.