Trovato alla guida ubriaco: patente ritirata e auto sequestrata

I Carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, all’esito dei servizi per il controllo del territorio svolti nel fine settimana, hanno denunciato in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcol cinque persone. Tra loro anche un un 31enne del forlivese, trovato alla guida con un tasso alcolemico di 0,66 grammi per litro. L'auto è stata sequestrata e la patente ritirata.