Trovato con la "maria": scatta la segnalazione come assuntore di stupefacenti

Nell'ambito dei controlli del territorio svolti dagli agenti dell'Ufficio Volanti della Questura di Forlì, è stato sorpreso un giovane del Burkina Faso con una modica quantità di marijuana. Fermato in via Leonardo Da Vinci, aveva con se 0.76 grammi di "fumo". Per questo motivo è scattata la segnalazione alle autorità competenti come assuntore di sostanze stupefacenti.