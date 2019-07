Trovato con orologi da polso col cinturino strappato: giovane nei guai

Un 25enne nigeriano, residente in città ed in regola con il soggiorno, è stato deferito dagli agenti delle Volanti di Forlì con l'accusa di ricettazione, e segnalato alla Prefettura poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Il giovane è stato controllato in orario serale lungo via Cristoforo Colombo, poco distante dalla stazione ferroviaria. Alla vista di una pattuglia della Polizia aveva dato sospetto poiché aveva cercato di allontanarsi velocemente in sella alla sua bicicletta. L’intuizione degli agenti si è rivelata vincente poiché al momento del controllo è stato trovato in possesso di tre orologi di provenienza sospetta e di una pasticca di anfetamina.

Gli orologi sono stati sequestrati, in attesa delle indagini dirette a verificarne la provenienza, che è apparsa sospetta in quanto tutti e tre presentano i cinturini rotti, come fossero stati “strappati” in occasione di un furto. Si stanno cercando le eventuali parti offese cui restituire gli orologi, in caso risultassero effettivamente oggetto di furto. Gli utenti che intendessero verificare questa circiostanza possono rivolgersi all’Ufficio denunce della Questura.