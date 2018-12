Trovato ferito per terra, mistero in via Fabretti: indagini in corso

E' stato trovato steso per terra. Sull'asfalto c'erano alcune tracce di sangue. Una persona di nazionalità straniera è stata soccorsa nel primo pomeriggio di martedì in via Fabretti, una traversa di via Ravegnana, a pochi passi dal centro storico. L'allarme alla sala operativa del 118 è giunto poco dopo le 14.30: gli operatori di "Romagna Soccorso" sono giunti con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, che hanno soccorso il ferito trasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano.

In attesa di un miglioramento delle condizioni di salute, i Carabinieri del Nucleo Investigativo e della stazione di Corso Mazzini indagano per dare una risposta a quanto accaduto. Gli uomini dell'Arma, anche col camice bianco, hanno proceduto ai rilievi del legge alla ricerca di qualche indizio utile ai fini delle indagini e trovare risposte a quanto accaduto. E' stata anche ispezionata una vettura nei pressi.

Il mistero al momento resta in attesa del corso evolutivo delle indagini. Il ferito potrebbe essere incappato in una caduta autonoma, finendo malamente sull'asfalto. Ma non si escludono altre ipotesi. La pista che prevale, in attesa di ulteriori risposte, è quella di un incidente. Sul posto erano presenti diverse persone di nazionalità cinese, che hanno festeggiato il Natale nella vicina Chiesa Cristiana Evangelica Cinese.