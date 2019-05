"Truck and bus", controlli straordinari della PolStrada su camion e autobus

Tispol, il network Europeo delle Polizie Stradali, ha programmato dal 13 al 19 maggio 2019 la campagna europea “Truck and Bus” finalizzata ad un’intensificazione dei controlli dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci, degli autobus e dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose, sia d’immatricolazione nazionale sia straniera. Durante le giornate di controlli, gli agenti della polstrada (opereranno dodici pattuglie) procederanno alla verifica dello stato psicofisico dei conducenti, il rispetto dei limiti di velocità, il rispetto della normativa Adr sul trasporto delle merci pericolose e tutte le altre prescrizioni sull’autotrasporto previste dalla normativa nazionale e comunitaria.



Quest’azione combinata a livello europeo ha la finalità di sviluppare la consapevolezza da parte di tutti i conducenti e utenti della strada che tutte le forze di polizia Stradale dell’Unione Europea stanno operando con le medesime modalità, strumenti omogenei e un obbiettivo comune. A tal fine la Polizia Stradale ha predisposto sull’intero territorio nazionale, in particolar modo sulle arterie autostradali e di grande comunicazione nazionale e per tutto il periodo in questione e sulle ventiquattrore, l’effettuazione di mirati controlli ai mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci e degli autobus. La Polstrada di Forli-Cesena da settembre a giugno controlli d'iniziativa o su segnalazione degli istituti scolastici.