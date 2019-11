"900 euro e l'affare è chiuso": universitaria in cerca di casa cade in una truffa

Una brutta sorpresa per una studentessa universitaria, in cerca di appartamento in affitto a Forlì. Ha pagato 900 euro di caparra con bonifico bancario ad uno sconosciuto, il quale, dietro la promessa di riservarle un immobile in città, poi di fatto si è reso irreperibile. La ragazza, qualche giorno fa, si era messa alla ricerca di un appartamento dove venire a vivere, per gli studi universitari iniziati in una facoltà di Forlì. Aveva trovato l’alloggio di suo interesse su una nota piattaforma di annunci, iniziando un rapporto di corrispondenza per posta elettronica con il presunto proprietario dell'immobile, fino ad arrivare ad un accordo definitivo, che comportava il versamento della caparra mediante bonifico bancario dell’importo di 900 euro.

La vittima, forse confidando troppo nell’onestà della controparte, non si è preoccupata di verificare di persona o visitare l’appartamento, e neppure le è nato qualche sospetto nel momento in cui le coordinate bancarie rinviavano ad un istituto di credito spagnolo con sede nelle isole Canarie. Purtroppo per lei, dopo il pagamento, del suo interlocutore più nessuna traccia, e, ovviamente, tantomeno dell’appartamento promesso. Alla giovane altro non è rimasto che sporgere denuncia in Questura, naturalmente a carico di ignoti.

