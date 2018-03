La polizza comprata sul web è una "sola": forlivese raggirato, truffatore inchiodato

Vendeva online polizze per auto false. Una napoletano di 58 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato indagato a piede libero dai Carabinieri di Villafranca per truffa. Vittima del raggiro un forlivese. Quest'ultimo lo scorso gennaio ha acquistato una polizza per la propria auto, ritenuta conveniente, effettuando un pagamento di circa 250 euro, ricaricando una tessera prepagata. Dopo il pagamento, l'acquirente ha ricevuto il documento. A distanza di alcuni giorni, a seguito di un controllo da parte delle forze dell’ordine, il forlivese è stato contravvenzionato per "circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa". A seguito di quel controllo, è emerso infatti che l’assicurazione che aveva acquistato era falsa. Il forlivese ha presentato denuncia all'Arma. I militari hanno avviato le indagini del caso che hanno permesso di individuare l’artefice della truffa.