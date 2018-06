Subisce un raggiro: col numero di targa permette ai Carabinieri di denunciare il truffatore

Un incensurato foggiano di 31 anni è stato denunciato al termine di un'attività investigativa condotta dai Carabinieri di San Martino in Strada per truffa. Lo scorso aprile si era accordato per la cessione di 33 quintali legna da ardere ad un forlivese, provvedendo tuttavia a consegnarne solo la metà. La vittima si è accorta del danno economico di 200 euro solo dopo che l’autore si era allontanato. Quest’ultimo veniva rintracciato anche grazie al malcapitato, che aveva annotato il numero di targa del camion del truffatore.