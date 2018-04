Truffa dei diamanti: investitori forlivesi chiedono aiuto a Federconsumatori

Sono circa 1100 i risparmiatori che si sono rivolti alla Federconsumatori per denunciare la truffa dei diamanti in tutto il territorio nazionale. I cittadini coinvolti sono stati convinti ad investire i propri risparmi in pietre preziose, per un ammontare complessivo di 21,2 milioni di euro. "Nella nostra provincia di Forlì e Cesena diversi cittadini-risparmiatori si sono rivolti alle nostre sedi per chiedere aiuto e tutela - spiega il presidente della locale associazione, Milad Jubran Basir -. Con la presente Federconsumatori di Forlì – Cesena intende denunciare questa grave situazione che ha coinvolto soprattutto persone anziane (circa il 70% degli investitori)".

"In un momento in cui alcune banche erano a rischio di fallimento e molti risparmiatori vedevano svanire i propri averi a causa di spregiudicate operazioni di salvataggio, il rifugio negli investimenti in diamanti a molti è sembrata una buona strada, suggerita ed ampiamente garantita da parte di specialisti che, in presenza dei consulenti della propria banca, assicuravano un “investimento sicuro” - aggiunge Basir -. Peccato che gli stessi diamanti, oggi, hanno valori fortemente svalutati ed i cittadini non riescono neanche a venderli sul mercato".

"Anche l’Agcm ha multato per 15 milioni di euro le banche ed i broker per le proposte “gravemente ingannevoli e omissive”, aggravate dal fatto che le quotazioni relative ai prezzi dei diamanti erano fissate attraverso la “contrattazione in mercati organizzati - conclude -. Pertanto vogliamo informare tutti i nostri cocittadini della Provincia di Forlì – Cesena che i nostri uffici sono a disposizione per assisterli in questa partita cosi delicata e cosi importnte ed invita tutti coloro che sono coinvolti di rivolgersi alle nostre sedi ai seguenti indirzzi oppure contattraci telefonicamente per fissare un appuntamento".