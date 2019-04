Truffa e documenti contraffatti per ottenere i permessi di soggiorno: tre denunce

La Polizia di Ravenna ha denunciato a piede libero una coppia di origine algerina, un 35enne e una 28enne, e un 48enne marocchino, tutti e tre residenti a Forlì per il reato di contraffazione di documenti finalizzati a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno.

Qualche tempo fa la coppia algerina si è presentata al front office dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna presentando istanza, con relativa documentazione, finalizzata a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per richiedenti asilo politico. L’esame della documentazione da parte del personale dell’ufficio Immigrazione della Questura non ha presentato intoppi, sino a quando non è stata verificata la dichiarazione relativa al domicilio a Ravenna, sottoscritta da un ravennate. L’anomalia evidenziatasi era quella che il domicilio indicato risultava inesistente: sono quindi scattate le verifiche da parte degli investigatori della Squadra Mobile che, recatisi al domicilio indicato, hanno accertato l’inesistenza del fabbricato dove la coppia algerina avrebbe dovuto domiciliare, per il semplice fatto che lo stabile doveva ancora essere costruito.

Dalle indagini svolte i poliziotti della Squadra Mobile hanno verificato che il ravennate che avrebbe dovuto ospitare la coppia di algerina era del tutto estraneo alla vicenda. In sostanza la coppia di richiedenti asilo, residente nel forlivese, sarebbe entrata in contatto con il marocchino che aveva garantito loro di essere in grado di fornirgli, attraverso un avvocato - anche questo inesistente - la documentazione necessaria per ottenere un valido permesso di soggiorno dietro pagamento della somma di 1500 euro. I poliziotti della Squadra Mobile hanno così denunciato la coppia algerina e il marocchino per il reato di contraffazione di documenti finalizzati a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno. Il cittadino marocchino è stato anche denunciato per il reato di truffa, dopo che la coppia ha sporto querela.