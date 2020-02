Cerca un appartamento in affitto: studentessa cade in un annuncio trappola e perde i soldi

Un marocchino di 24 anni è stato querelato per truffa ai danni una studentessa congolese di 21 anni a seguito di un falso annuncio di affitto di appartamento. La ragazza, che si trova in città per motivi di studio, aveva trovato su internet un annuncio di locazione di una stanza ed aveva così manifestato interesse, scambiandosi messaggi con l’autore dell’inserzione.

Dopo avere fissato i primi dettagli e accordi, ha versato la caparra di 300 euro effettuando un bonifico on-line, da qui il beneficiario si è poi reso irreperibile. Sulla base di alcuni elementi utili forniti dalla vittima, l’uomo è stato identificato dall’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì, che ha inoltrato alla Procura la querela a suo carico.