Il link informativo della banca sul coronavirus è una truffa: forlivese perde quasi 10mila euro

Non bastava la sola emergenza coronavirus. C'è chi vuole approfittare della situazione per trarne dei guadagni. Una forlivese di 66 anni è stata vittima di una truffa online. La malcapitata si è presentata in Questura per una truffa mediante intromissione nei canali della banca online, commessa da ignoti che hanno tratto in inganno la signola utilizzando l’attuale situazione. La donna ha segnalato che venerdì, monitorando il suo home banking, le è apparso un messaggio apparentemente pervenuto dal suo istituto di credito, nel quale veniva invitata a cliccare in un link informativo denominato "Coronavirus: informazioni per la tutela dei clienti e del personale della banca".

Sul momento non si era insospettita nonostante il documento informativo, in realtà, dopo il click non fosse apparso. Il giorno seguente si è trovata l’addebito di un bonifico bancario dell’importo di quasi diecimila euro che aveva per oggetto il pagamento di un veicolo, assolutamente non riconducibile ad una operazione richiesta e voluta dalla vittima. La donna ha immediatamente segnalato al suo istituto quanto accaduto, bloccando il sistema online. Ad ogni modo, trattandosi di cosiddetto bonifico istantaneo, non sarà facile recuperare quel denaro, inviato ad un destinatario verosimilmente collocato fuori del territorio nazionale.