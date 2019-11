Truffa dei rifiuti, "Dobbiamo verificare i contenitori": finti operatori di Alea in azione

Finti addetti di Alea Ambiente in azione. L'azienda, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, mette in guardia i cittadini. "Con la scusa di verificare i contenitori della raccolta porta a porta, colgono l'occasione per introdursi nelle abitazioni degli utenti". Alea Ambiente informa di "non aver autorizzato i propri addetti né incaricato società esterne ad effettuare controlli al domicilio dei cittadini, per questo si invita a segnalare alle forze dell'ordine eventuali episodi di questo tipo".