Chiedono donazioni al telefono per conto di Auser, l'associazione: "E' una truffa"

Alzano la cornetta del telefono e chiedono donazioni per conto di Auser Forlì. L'associazione mette in guardia chi riceve questo tipo di telefonate, avvertendo che si tratta di un raggiro. Alcuni casi sono stati segnalati a Forlimpopoli. Auser Forlì "desidera allertare contro possibili truffe da parte di persone non autorizzate. Viene ricordato che "il tesseramento annuale viene eseguito unicamente da persone autorizzate con identificazione ufficiale".