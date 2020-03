Vendono la stessa auto a più acquirenti: i Carabinieri smascherano la truffa

Diecimila euro per acquistare l'auto dei desideri. Ma non sapeva di esser caduto in un raggiro. Così, persi i soldi, si è rivolto ai Carabinieri. Dalla segnalazione della vittima, è partita l'indagine dei militari di Ronco che lunedì ha avuto epilogo con la denuncia a piede libero per truffa di due malviventi. Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell'Arma, i due balordi erano riusciti a farsi accreditare sulla propria carta Postepay ben 10mila euro per la vettura messa in vendita. L'auto, dagli accertamenti, è risultata venduta a più persone.

