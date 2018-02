Buono spesa Conad da 500 euro: dilaga la truffa su WhatsApp

Una nuova truffa sta viaggiando su WhatsApp. Con la promessa di regalare un buono spesa Conad da 500 euro, gli hacker stanno raccogliendo i dati personali di centinaia di utenti italiani. La truffa è nata su WhatsApp e si sta propagando a macchia d’olio all’interno dei gruppi e nelle conversazioni tra amici. Col pretesto di regalare un buono spesa o un buono sconto, i pirati informatici riescono così a ottenere i dati personali degli utenti e ad attivare degli abbonamenti a pagamento.

Informano da Conad: "In queste ultime ore ci sono arrivate diverse segnalazioni a proposito di un concorso ingannevole che utilizza il nostro marchio e le nostre immagini senza il nostro consenso e invita le persone a vincere dei finti buoni spesa, tramite l’applicazione whatsapp. Ci teniamo quindi a precisare che non si tratta di una nostra promozione, ma di una truffa che usa in modo illegittimo il logo Conad. Tutte le scontistiche ufficiali sono presenti unicamente sul nostro sito. Conad vi sconsiglia vivamente di partecipare a questa iniziativa".