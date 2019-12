Tumore al pancreas, asse Ausl Romagna-San Raffaele: esperti a confronto

Giorgio Ercolani, direttore dell'Unità operativa di Chirurgia Generale dell'ospedale di Forlì, Carlo Fabbri, direttore dell'Unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Forlì e Cesena e Luca Frassineti, direttore dell'Unità operativa di Oncologia Medica dell'Irst Irccs di Meldola, sono sono stati i promotori e i direttori dell'incontro che ha riunito in questi giorni i massimi esperti italiani di patologia pancreatica all'Irccs di Meldola. "La volontà - spiegano gli organizzatori - era di dare la possibilità ai professionisti dell'Ausl Romagna di incontrare i rispettivi colleghi che operano nel "Pancreas Center" del San Raffaele di Milano, di cui è direttore il professor Massimo Falconi, una delle realtà di maggior livello scientifico internazionale in questo settore".



"Sono stati affrontati tutti i temi più dibattuti negli ultimi anni, quali l'approccio diagnostico-terapeutico delle lesioni cistiche del pancreas, i tumori neuroendocrini, i vari trattamenti sistemici, loco-regionali e chirurgici dell'adenocarcinoma pancreatico, la ricerca traslazionale - proseguono -. Particolare risalto si è dato alla necessità di creare un percorso di "presa in carico" del paziente con patologia pancreatica per facilitare tutto il percorso dalla diagnosi alla cura di chi si trova improvvisamente con tale patologia".

"Infine è stato affrontato il tema della "centralizzazione" della chirurgia pancreatica sulla quale la Regione Emilia-Romagna, ed in particolare l'Ausl Romagna, stanno lavorando per migliorare i risultati dei Centri che si occupano di questi pazienti - continuano -. L'incontro si è svolto in un clima di grande intesa e con l'obiettivo di rinsaldare la collaborazione sia scientifica sia sui percorsi assistenziali, tra l'Ausl Romagna ed l'Ospedale San Raffaele".