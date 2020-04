Turismo, l'assessore Cintorino: "Nessun piano regionale di investimenti per la ripartenza. Imprenditori lasciati soli"

"Meno 90% di incasso rispetto ai primi quattro mesi del 2019. È questa la proiezione reale di un albergo di fascia media del forlivese colpito dagli effetti del Covid-19. Se nel primo quadrimestre del 2019 il gettito relativo all’imposta di soggiorno era di circa 65mila euro, nello stesso periodo del 2020, l’importo si è ridotto a poco più di 7mila euro. Per non parlare del San Domenico, la cui mostra è stata sospesa e riaprirà non prima del prossimo 18 maggio. Anche in questo caso le stime di perdita sono incalcolabili e riconducibili a centinaia di migliaia di euro non solo in termini di numero di visitatori, ma altresì dal punto di vista dell’indotto che si genera con un evento di questa portata". A tracciare una panoramica del comparto ricettivo forlivese è l’assessore con delega al Turismo Andrea Cintorino, che punta il dito contro “l’inefficacia e l'insufficienza degli strumenti messi in campo dalla Regione Emilia Romagna".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Espone Cintorino: "Fatta eccezione per l’erogazione di contributi finalizzati alla sanificazione e messa in sicurezza delle strutture ricettive, non si è fatto altro per risollevare le sorti del nostro turismo. Ciò di cui hanno bisogno i nostri albergatori è un’iniezione di liquidità per compensare il mancato introito dettato da circa tre mesi di inattività. L’auspicio è che l'assessore Andrea Corsini, oltre alle dirette Facebook, ci convochi quanto prima per parlare delle azioni concrete che la Regione ha intenzione di mettere in campo per rilanciare il settore ricettivo e aiutare chi versa in condizioni di estrema difficoltà. Anche perché, spiace sottolinearlo, ci era stato detto che sarebbero stati istituti dei tavoli tematici dove potersi confrontare e condividere le azioni per il rilancio. Cosa che ad oggi non è stata fatta".