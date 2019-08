Turismo, le colline del Forlivese tra le mete preferite: cambia il modo di fare vacanza

Dal Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini una parte di turismo della costa si spinge fino alla Valle del Montone, tra Castrocaro terme, Dovadola e Rocca San Casciano. L’entroterra forlivese si sta affermando come destinazione per vacanze in relax sempre più frequentemente.

"Abbiamo trovato luoghi per riposare la mente, lontano dalla presenza rumorosa del turismo di massa, per riempire lo sguardo di bellezze naturalistiche - racconta uno dei volontari al Meeting di Rimini – e gli eventi di Castrocaro ci hanno fatto riscoprire la vivacità del territorio, mentre Terra del Sole è stata una piacevole conoscenza". Si può dire, dunque, che siano stati gli stessi turisti che fruiscono del territorio a classificare l’entroterra romagnolo secondo i propri desideri, ricercando quelle mete necessarie a soddisfare le necessità. Il turismo ha segnato dunque un importante cambiamento, che le tre valli forlivesi stanno cercando sempre più di accogliere per rispondere adeguatamente con strutture adatte all’utenza.

"Uno degli aspetti certamente da non sottovalutare è la vicinanza con la città di Firenze, raggiungibile attraverso la strada che passa per la Valle del Montone e che è stata una delle motivazioni che ci hanno spinto a soggiornare a Dovadola per 4 giorni - continua l’ospite - da lì abbiamo raggiunto la fiera di Rimini, riposati e pronti per la settimana intensa". Dalla costa il turismo si spinge verso luoghi da conoscere e Forlì con le sue tre valli si presenta luogo adatto per chi vuole una vacanza alternativa al mare.

"Confermo - ha riferito il sindaco di Dovadola Francesco Tassinari - che nel borgo è già attiva l’ospitalità per il pernottamento e abbiamo creato ulteriori 10 posti letto in alcune delle strutture ricettive che offrono l’opportunità di un soggiorno immerso nell’Appennino". Da rilevare pure che Dovadola è vicino a Montepaolo, meta di turisti affezionati a San Francesco D’Assisi e a Sant’Antonio di Padova. La presenza del monastero benedettino a San Benedetto in Alpe completa il percorso culturale e religioso composto di natura, architetture, antichi complessi monastici, abbazie e personaggi importanti, rendendo la vallata ricca di punti di riferimento della storia e della fede.