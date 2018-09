Turismo, promozione e valorizzazione del territorio: dalla Regione fondi per la Pro Loco

La Regione investe sule attività organizzate dalle locali pro loco. I fondi, messi a disposizione attraverso un bando della Giunta regionale, sono rivolti all’animazione turistica e alla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dell’Emilia-Romagna. Obiettivo: premiare la capacità organizzativa e l’efficacia dell’animazione turistica messa in campo dalle pro loco. Nel territorio forlivese e cesenate andranno 80 mila euro: per l’associazione Forlimpopoli (Castrocaro Terme, Terra del Sole, Portico di Romagna, Modigliana, Dell'Alpe di San Benedetto Forlimpopoli) sono previsti 40mila euro. E altrettanti all’associazione pro loco Aisem che raggruppa San Mauro Pascoli, Borghi, Roncofreddo, Monteleone, Montiano, Calisese.

"Innovazione, impegno e partecipazione caratterizzano le tante realtà che accompagnano la vita delle piccole comunità- spiega l’assessore regionale a Turismo e commercio, Andrea Corsini-. Si tratta di attività importanti per rivitalizzare i piccoli centri, soprattutto in zone montane, e che coinvolgono diverse associazioni che lavorano insieme. Con l’attuazione di questo bando, la Regione riconosce l'impegno sociale e premia una forma di volontariato forte, presente su tutto il territorio regionale e capace di rafforzare la coesione di comunità, mettendola a servizio della valorizzazione del territorio, della sua identità, dei suoi prodotti di eccellenza, in un'ottica di crescita dell'offerta turistica locale".