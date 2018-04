Turismo, tour operator mondiali alla scoperta delle bellezze locali

La ricca offerta turistica della provincia di Forlì-Cesena sarà al centro, lunedì e martedì, di due educational con 28 tour operator internazionali. L’iniziativa fa parte dei 10 educational tour giornalieri - nelle Destinazioni Turistiche di Bologna Metropolitana e Modena, Emilia e Romagna - previsti dal Buy Emilia Romagna (15-19 aprile) promosso da Confcommercio Imprese per l’Italia dell’Emilia Romagna in collaborazione con APT Servizi Emilia Romagna. La Borsa del turismo regionale, giunta alla ventitreesima edizione, vuole favorire l’incontro tra l’offerta turistica emiliano romagnola e tour operator internazionali e vede presenti quest’anno 73 buyer provenienti da 30 paesi. Dalla prima edizione ad oggi hanno preso parte al Buy Emilia Romagna oltre 3.000 buyer internazionali e più di 2.500 operatori turistici regionali che hanno reso possibile oltre 50.000 incontri d’affari. In questi anni sono stati organizzati, con i buyer presenti nelle diverse edizioni, oltre 250 educational tour che hanno fatto conoscere tutte le eccellenze turistiche emiliano romagnole

Tra offerta balneare, bellezze artistiche, enogastronomia di qualità

Il primo educational tour che interesserà la provincia di Forlì-Cesena è in programma lunedì mattina 16 aprile.

Parteciperanno all’eductour 14 buyer provenienti da: Germania (3), Russia (2), Repubblica Ceca (2), Repubblica Slovacca (2), Francia (1), Ungheria (1), India (1), Ucraina (2). Questo itinerario vuole presentare ai buyer esteri il territorio della Costa Adriatica con la varietà delle sue attività turistiche, dal mare al benessere e alla vacanza attiva. La tappa che riguarda la provincia di Forlì-Cesena toccherà, nella tarda mattinata, anche la località balneare di Cesenatico, con la presentazione dell’offerta Wellness Valley e la visita ad alcune strutture ricettive. Il secondo educational tour nel territorio di Forlì-Cesena è in programma la mattina del 17 aprile.

Sono 14 i buyer che partecipano all’iniziativa, provenienti da: Canada (3), Stati Uniti (2), Bielorussia (1), Repubblica Ceca (1), Spagna (1), Italia (1), Kuwait (1), Slovenia (1), Germania (1), Paesi Bassi (1), Regno Unito (1). Il tour partirà da Cesena con la visita al centro storico e tappe alla Biblioteca Malatestiana (iscritta nel prestigioso registro internazionale "Memoria del Mondo" dell'Unesco), e al Duomo (con la sua Cappella dedicata alla Madonna del Popolo). Seguirà il trasferimento del gruppo di tour operator a Bertinoro per una breve visita del centro storico e la degustazione, presso una locale cantina, di vini del territorio. E’ quindi in programma il trasferimento al Centro di cultura gastronomica della cucina domestica italiana “Casa Artusi” di Forlimpopoli, dove si terrà una lezione di cucina sulla preparazione della Piadina Romagnola, con degustazione. Il tour proseguirà poi nel territorio Imolese.

Buy “vetrina” mondiale per il turismo dell’Emilia Romagna

Quest’anno sono presenti al Buy Emilia Romagna 73 tour operator provenienti da 30 paesi. Si tratti di tour operator che operano sia su mercati di lungo raggio – Nord America (12 da Stati Uniti e Canada), Medio Oriente (7 da Arabia Saudita, Emirati Arabi, Kuwait e Libano), Brasile (3) e India (1) – sia sui mercati Europei più consolidati, dai Paesi di lingua tedesca (13 da Germania e Austria) alla Russia (4). Gli altri buyer provengono da: Bielorussia, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito.

Il momento clou del Buy Emilia Romagna sarà mercoledì 18 aprile a Bologna quando a Palazzo De’ Toschi - storica sede di Banca di Bologna partner dell’evento - si svolgerà la Borsa turistica. Durante il workshop 70 qualificati operatori dell’offerta turistica regionale potranno vendere ai 73 tour operator mondiali le proposte di soggiorno nella nostra regione. Nella serata del 18 aprile, i buyer presenti potranno partecipare ad un tour esclusivo dedicato ad arte, cultura e musica nel cuore di Bologna all’interno della Basilica di San Petronio: dalla suggestiva Terrazza panoramica agli Archivi musicali della Basilica, fino alla Sala della Musica (dove si svolgerà un concerto di famose arie di opere liriche italiane).