Tutela delle risorse, parte nelle scuole forlivesi il progetto "La biodiversità è Una"

In questi giorni sono partiti nelle scuole di Forlì gli incontri del progetto didattico "La biodiversità è Una", promosso da "Fondazione Una Onlus" e curato da Atlantide con il contributo di Coldiretti Forlì-Cesena. Nell’anno 2018/2019 coinvolgerà 8 istituti comprensivi, 15 docenti, 30 classi e oltre 700 studenti del territorio forlivese. Il focus di questo secondo anno sarà l’agrobiodiversità, per sensibilizzare i giovani studenti alla tutela del territorio e alla diversità biologica animale e vegetale di interesse agrario. Al centro delle lezioni anche le ricadute delle scelte alimentari sull’agroecosistema e l’importanza della civiltà contadina nel patrimonio storico e culturale romagnolo.

La conoscenza della biodiversità in agricoltura sarà valorizzata grazie al significativo contributo di Coldiretti Forlì-Cesena che fornirà materiali informativi e gadget per la composizione del kit delle classi, e organizzerà una visita presso fattorie didattiche per i vincitori del concorso. L’obiettivo del progetto “La biodiversità è Una” è aumentare la consapevolezza ambientale nelle nuove generazioni, educando gli studenti alla tutela delle risorse e alla salvaguardia della biodiversità del proprio territorio.

Cambiamenti climatici, disastri naturali, inquinamento, deforestazione, diffusione di specie aliene e animali nocivi sono infatti argomenti sempre più al centro del dibattito pubblico ed è indispensabile attuare una presa di coscienza collettiva che non può che partire dalle scuole e da coloro che gestiranno il territorio nel futuro. Ma “La Biodiversità è Una” non si ferma alle scuole. Per ampliare la portata del progetto e incentivare la partecipazione e il coinvolgimento delle famiglie è infatti previsto anche un concorso a premi. Inoltre è attivo UNA edutainment, un portale interattivo con tutti i materiali, spunti di lavoro e giochi consultabile in qualsiasi momento al seguente link www.biodiversissimo.org. Grazie a tali iniziative il progetto potrà coinvolgere, sul modello vincente dello scorso anno, un bacino potenziale di oltre 5.000 contatti.